VIDEO: Kalevi ajutine juhendaja Indrek Reinbok: juba avapoolajal olid ohumärgid

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond kaotas täna Balti liiga esimese pronksilahingu Tartu Ülikoolile 60:72. Alar Varraku haigestumise tõttu kalevlasi juhendanud abitreener Indrek Reinbok ütles, et kordusmängus on võimalik see seeria veel päästa.