VIDEO | Käbin 55-punktise sauna järel: loodetavasti oli see äratuskellaks

TTÜ korvpalliklubi peatreener Rait Käbin ütles pärast 55-punktilist kaotust Tartu Ülikoolile, et loodetavasti mõjus tänane häving nende mängijatele äratuskellana.

"Tartu mängis meid igas elemendis üle, me olime kogu aeg number kahed," sõnas Käbin hävitava, 63:118 allajäämise järel.

Vaatamata kehvale tabeliseisule - 2 võitu, 5 kaotust - usub Käbin, et meeskond suudab esinelikusse murda ja play-offi pääseda. "Ma arvan küll, et see on võimalik. Loobunud me kindlasti ei ole. Meil on veel nii palju mänge. Loodame, et see äratuskell, mis täna anti, mõjub värskendavalt."