TTÜ korvpallimeeskonda tabas müstiline haiguslaine

Balti liigas (BBL) jäi nelja põhimeheta Leedumaale sõitnud TTÜ KK kindlalt 51:75 (24:43) alla Pasvalyse Pieno žvaigždesile.

Teekonda Leetu ei võtnud ette Sten Olmre, Rain Koort, Sander Viilup, Risto Puur ja Levi Giese. Lisaks osales Toomas Raadik mängus vaid viis minutit, tuues kaks silma.

Meeskonna mänedžer Raido Ringmets: "Tere, juhtus nii, et haigestusid mitmed mehed! Koju jäid Giese, Viilup, Puur, Olmre! Sōidul haigestusid Koort ja Raadik, lisaks sai kolmanda veerandaja algul vigastada Metsalu..." Õnneks on kohe-kohe ees kahenädalane koondisepaus, kuid enne seda, pühapäeval, tuleb ära pidada Alexela KMLi kohtumine kodus Rapla AVIS Utilitasega.

Mängust endast rääkides tuleb tõdeda, et kohtumise saatus otsustati avaveerandil, mille Pasvalys võitis 16 punktiga. Ülejäänud veerandid leedulastele "vaid" 3, 4 ja 1 punktiga. TTÜ püsis mängus neljanda minutini, olles taga 6:8. Kuid 7. minuti keskel oldi taga juba 6:17 ja veerandi lõpuks 8:24. Sealt üles tulla enam ei õnnestunud, kohtumine kulges pingevabalt.

Leedu LKLis on Pasvalys tubli keskmik, neil on tabelis neli võitu ja kuus kaotust, koht kuues. BBLi saldo on 4-0. Pieno klubi poolel said ka kõik kümme meest täna tänuväärselt mänguaega, igaüks vähemasti 14 minutit. Ning ükski neist ei kogunud üle 13 punkti. Pasvalysel on ka nimekad liidrid: Steponas Babrauskas, ameeriklane Trevon Hughes, Nikita Balašov jt.

Laud kuulus siiski TTÜ-le 47-41, korvisöödud aga Leedu klubile 18-7. Pallikaotusi tegi TTÜ 19, Pasvalys 13. Kahesed Pieno kasuks 55 vs 43 %, kolmesed 18 vs 7 % (TTÜ-l kukkus vaid 2/26), vabavisked TTÜ kasuks 87 vs 71 %.

TTÜ edukamad olid: pea 30 minutit mänginud Levan Maskhulia 15+7 lp (13/5, vv 4/4), Tõnis Peil 13+18 lp, 3 vl, 6 pk, Oliver Metsalu 6+6 lp, Norman Käbin 6+3+3+3vl, Aleksander Kaaberma 4+5 lp, Reni-Alvin Kuimet 4 pt.

TTÜ jagab kahe võidu ja kahe kaotusega BBLi B-alagrupis kolmandat kuni viiendat kohta, sama võitude-kaotuste suhe on ka Tallinna Kalev/TLÜ-l. Kolm võitu ja üks kaotus hoiab Tartu Ülikooli teisel kohal.