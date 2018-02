TIPPHETKED | TTÜ lõpetas Balti liiga hooaja suureskoorilise kaotusega

TTÜ korvpallimeeskond pidas sel hooajal oma viimase mängu Balti liigas, kohtudes kodusaalis Pasvalys Pieno žvaigždesiga. Tehnikaülikooli meeskond kaotas suurelt 68:96.

Kaotusnumbrid olid suured juba poolaja järel, leedulaste eduseisus ulatus 16 punktini 45:29. TTÜ-l jättis soovida visketabavus, eksiti kõigil 11 kaugviskel.

Teisel poolajal läks kolmeste osas asi vähe paremaks, aga vahe kärises ikkagi üha suuremaks. TTÜ mängijad tegid tervelt 22 pallikaotust vastaste 11 vastu. Pallikaotustest teenis Pieno žvaigždes tervelt 27 punkti, TTÜ vaid kaheksa. Sinna ongi suuresti koer maetud.

Võitjate resultatiivseim 17 punktiga Osvaldas Olisevicius, TTÜ poolel viskas Toomas Raadik 15 punkti.

Eelinfo:

TTÜ lootused edasipääsule on juba kustunud, sest 11-st mängust on suudetud võita vaid kolm. Pieno Žvaigždes on B-alagrupi esikoha kindlustanud 10 võidu ja ühe kaotusega.

Viimasest viiest Balti liiga mängust on TTÜ kaotanud neli, viimati tunnistati võõrsil BC Ogre 80:66 paremust. Pieno žvaigždes seevastu on viiest mängust neli võitnud. Alles eile alistas Leedu klubi 98:77 Tallinna Kalev/TLÜ.