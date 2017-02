Tartu Ülikool võitis korvpalli Balti liiga kaheksandikfinaali korduskohtumises Kasahstani klubi Atõrau Barsyt 74:45 ja pääses kahe mängu kokkuvõttes veerandfinaali koguni 63-punktise paremusega.

Tartu tegi sarnaselt avamängule võimsa alguse ning võitis avaveerandi juba 21:6. Poolajavileks olid edunumbrid koguni 46:14 ja kolmanda veerandi lõpuks 61:31.

Tartu poolel said täna korralikult mänguaega kõik 12 meest, kellest 11 tegid ka skoori. Meeskonna resultatiivsemad olid Mandell Thomas 17 ja Dominykas Milka 15 punktiga.

Külaliste poolel oli teist päeva järjest parim Trevin Parks, kes täna tõi 18 punkti. Barsy oli täna hädas eeskätt visketabavusega, saades mängust korvi vaid 14 viset 56st. Lisaks kaotati lauavõitlus suurelt, 24:35.

Eilse avavaatuse oli Tartu võitnud 34 punktiga, 83:49.

Tartu peatreeneril Gert Kullamäel oli põhjust rahul olla. „Nagu eilegi saime ka täna väga hea alguse ning selle pealt on mugav mängu ehitada. Eilsest oli ka hea vundament all, mis andis kindlust. Mul on väga hea meel, et sain ka noorematele mänguaega anda ning iseäranis veel ka selle üle, et kõik mehed suutsid vigastustest hoiduda. Pöörame nüüd pilgud juba järgmisele mängudele.“

Barsy peatreener Boyan Salatyc võttis Tartus käigu kokku järgmiselt: „Need mängud Tartuga andsid meile väga häid kogemusi ja olen õnnelik selle üle, mis siit kaasa võtta saan. Me õppisime palju ning oleme nüüd heas kohas, kust edasi minna. Vaatame juba oma järgmiste mängude suunas, koduses meistriliigas, ja kasutame seal ära seda, mida siin õppisime. Olen siin käiguga saadud kogemustega väga rahul.“

Gert Kullamäe kommentaarid: