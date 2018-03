TIPPHETKED | Tartu küttis Raplale Balti liiga veerandfinaalis sauna

Korvpalli Balti liiga Eesti klubide vahelises veerandfinaalis kindlustas edasipääsu nelja parema hulka Tartu Ülikool, kes alistas Rapla AVIS Utilitase kordusmängus 76:47. Kahe mängu kokkuvõttes võitsid tartlased veerandfinaali koguni 35 punktiga.

MÄNGU KÄIK:

Tartu läks 8.41 enne avaveerandi lõppu Cizauskase kolmesest 3:0 juhtima, kuid järgmine korv lasi end oodata tervelt kuus minutit, kui Talts edu 5:0 suurendas. Veerand lõppes kodumeeskonna paremusega 11:5.

Teisel veerandajal mäng võrdsustus ning vaheajale mindi Tartu 27:23 juhtimisel. Kolmandal veerandajal sai Tartu mängumootori juba korralikumalt käima, tehes 27:8 vahespurdi, mis tähendas, et viimaseks neljandikuks Raplale enam palju võimalusi ei jäänud.

Tartu parimana viskas Kristjan Kitsing 20 punkti ja korjas 7 lauapalli, Vytenis Cizauskas kogus 18 punkti ja 5 lauda, Steven Cook 10 punkti ja 10 lauda. Rapla mängijatest ainsana sai üle 10 punkti kirja Domagoj Bubao, kes viskas 16 silma ja hankis 8 lauapalli. Eriti kehvalt viskas Rapla kolmeseid (3/20, 15 %), samas kui tartlased tabasid kaugelt 53-protsendiliselt (14/26). Tartu ülekaalu oli tunda ka lauavõitluses, mis võideti 44:29.

Tartu peatreener Priit Vene: "Kõik hakkas esimesest poolajast peale. Mõlemad meeskonnad olid korraliku kodutöö teinud, käis kõva füüsiline võitlus. Tulime võrdsest seisust paremini välja ja nii see jäi."

Rapla loots Aivar Kuusmaa: "Tartu mängis meid oma kogemustega kolmandal veerandajal üle, lahendades mänguliselt olukordi teistmoodi kui esimesel poolajal. Kui esimesel poolajal ei saanud kumbki 30 silma ja sulle kohe kahe minutiga 9 silma visatakse, on see nokaut. Tartu mängis väga hea kaitsepartii ja halvas meid igas liinis. Mul on palju mõtteainet, kuidas mängu paremaks saada ja üks uus täiendus paremasse vormi viia."

ENNE MÄNGU:

Esimese kohtumise Raplas võitis Tartu Janar Taltsi 21 punkti ja 10 lauapalli toel 73:67. Rapla poolel viskas Dominique Hawkins toona 15, Nolan Cressler 13 silma.

Balti liiga põhiturniiril oli Tartu kaheksa võidu ja nelja kaotusega oma alagrupi teine, Rapla viie võidu ja viie kaotusega enda grupis kolmas.

Alexela korvpalli meistriliigas on tänavune omavaheline seis 2:1 Tartu kasuks. Kodus suutis ülikoolimeeskond võita 75:64 ning võõrsil 89:73, vastasseisu avamäng Raplas läks tulemusega 84:78 kodutiimile.

Tänane kohtumine algab Tartu Ülikooli spordihoones kell 19.00 ning Delfi TV näitab kohtumist otseülekandes.