TIPPHETKED | Kolmandal veerandil gaasi põhja pannud Tartu Ülikool alistas Balti liigas TTÜ 18 punktiga

Korvpalli Balti liigas olid Eesti klubide duellis vastamisi TTÜ ja Tartu Ülikool. Kaks esimest veerandaega kulgesid tasavägiselt, kolmandast perioodist alates läks oma teed Priit Vene juhendatav Tartu, kes võttis kindla 88:70 (23:28, 26:18, 20:8, 19:16) võidu.

TTÜ-l on nüüd Balti liiga tabalis kirjas kirjas kaks võitu ja kolm kaotust, tartlased on võitnud viiest mängust neli - ainsaks allajäämiseks on seni olnud üllatuskaotus Barsõle.

Tartlaste resultatiivseimaks kerkis Vytenis Cizauskas 19 punktiga. Kristjan Kitsing toetas teda 18, Tanel Sokk 12, Hendrik Eelmäe ja Janar Talts 11 punktiga. Taltsi arvele kogunes ka meeskonna parimad 10 lauapalli. TTÜ eest viskasid Toomas Raadik 15, Oliver Metsalu 11 ja Martin Giese 10 punkti.

Tartu juhtis kõige rohkem 20 punktiga, TTÜ sai esimesel poolajal nautida 7-punktilist edu. Väljaspool algviisikut tuli tartlastel TTÜ mängijatest 17 punkti rohkem, samas kinkis Tartu kodumeeskonnale pallikaotustest 15 silma enam.