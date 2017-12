TIPPHETKED | Kalev/TLÜ kaotas Läti liiga teisele meeskonnale 23 punktiga

Korvpalli Balti liigas kaotas Tallinna Kalev/TLÜ täna koduväljakul lätlaste BC Ogrele 76:99.

Kalevi tulemuslikum oli kaksikduubli teinud Bamba Fall, kes viskas 18 punkti ja võttis 11 lauapalli. Koguni 58%-list visketabavust näidanud Ogre parim oli Guntis Sipolins 28 punkti ja 7 lauapalliga.

TLÜ/Kalev on B-alagrupis kogunud kaks võitu ja neli kaotust. Ogrel on kirjas kolm võitu ja kaks kaotust.

Eesti liigas on TLÜ/Kalev sel hooajal seni noppinud neli võitu ja saanud neli kaotust. Ogre on Läti liigas aga heas hoos ning kavas olnud kümnest matšist on võidetud koguni kaheksa, mis annab teise koha.

Reimo Tamme kommentaar: