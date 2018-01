TIPPHETKED ja TÄISPIKKUSES | Tartu Ülikool loputas Balti liigas Kasahstani tiimi

Tartu Ülikool teenis korvpalli Balti liigas järjekordse võidu, kui koduväljakul mängiti 85:55 üle Kasahstani tiim Barsõ.

Tartu võitis kohtumise avaveerandi 15:9 ning poolajaks oli nende eduseis 38:21. Kolmandal veerandil lubati külalised küll kolme punkti võrra lähemale, kuid viimasel neljandikul visati veel 31 silma vastaste 15 vastu.

Tartule tõid Kristjan Kitsing 21, Julis Kazakauskas 16 ning Tanel Sokk ja Janar Talts 13 silma. Kaotajate edukamad olid John Wesley Erome Taylor 20 ja Pavel Ilin 11 silmaga.

Tartu kindlustas võiduga B-alagrupis teist kohta, mida praegu hoitakse nüüd kaheksa võidu ja kolme kaotusega. Tabeliliider on Pieno Zvaigzdes üheksa võidu ja ühe kaotusega. Barsõ on kahe võidu ja kümne kaotusega viimane ehk seitsmes.

Enne mängu:

Tartu on küll play-off pääsme juba kindlustanud, ent viimastes voorudes käib kibe heitlus selle nimel, et endale parem asetus tagada: B-alagrupis on hetkel liider üheksa võidu ja ühe kaotusega Pieno žvaigždes, teisel kohal on seitsme võidu ja nelja kaotusega Tallinna Kalev/TLÜ ning kolmas on just nimelt Tartu, kel on kirjas seitse võitu ja kolm kaotust. Kokku peetakse põhiturniiril 12 vooru, tagantpoolt on teoreetiline võimalus ka kuue võidu ja nelja kaotusega Ogrel.

Kõik mängud võõrsil pidav Barsõ on sel hooajal olnud suuresti peksupoisi rollis, kuid on sellest hoolimata suutnud võtta kaks võitu: esimene tuli hooaja alguses just nimelt Tartu üle, teine eelmisel nädalal TTÜ üle.

Kas Tartu suudab revanši võtta ning oma play-off asetust parandada? Kohtumine Tartu Ülikooli Spordihoones algab kell 19.00 ning Delfi TV näitab kohtumist otseülekandes.