TIPPHETKED JA FOTOD | Rapla kaotas Balti korvpalliliigas Leedu viimasele klubile

Korvpalli Balti liigas võõrustas Rapla Avis Utilitas täna Leedu tiimi BC Šiauliaid ning pidi vastu võtma kaotuse 73:83.

Kolmanda kaotuse saanud Rapla resultatiivsemad olid Sven Kaldre 16, Jaren Sina 15, Indrek Kajupank 11 ja Nolan Cressler 10 punktiga. Terve kohtumise vältel juhtinud külaliste suurim punktikütt oli Laurynas Birutis, kes viskas 22 silma ja võttis 9 lauapalli.

Rapla kaotas lauavõitluse 30:44 ja näitas oluliselt kehvemat kahepunktivisete tabavusprotsenti.

Raplal on nüüd A-alagrupis kolm võitu kuuest mängust ja Šiauliail kolm võitu viiest mängust. Kui Rapla on Eesti liigas hoidmas kolmandat positsiooni, siis Šiauliai on Leedu liigas viimasel ehk kümnendal kohal. Neil on meistriliigas kirjas kolm võitu ja kümme kaotust.

Aivar Kuusmaa kommentaar: