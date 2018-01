TIPPHETKED | Eesti klubide heitlus Balti liigas: TTÜ tuli mängu tagasi, aga Tallinna Kalev võttis kindla võidu

Tallinna Kalev/TLÜ alistas korvpalli Balti liigas pärast viiki jäänud avaveerandit võõrsil 90:75 (23:23, 22:10, 22:26, 23:16) TTÜ.

Sten Olmre kolmese järel 7.38 enne lõppu pääses TTÜ nelja punkti kaugusele (68:72) ning Sander Viilupi lay-up'i järel oli vahe korraks ka kolm silma (72:75). Väiksele ehmatusele reageeris Gert Kullamäe ja Martin Müürsepa juhendatav meeskond aga 8:0 spurdiga, mis murdis TTÜ lõplikult. Järele jäänud kolme minutiga enam imet ei sündinud.

Kalev/TLÜ resultatiivseimaks kerkis 17 punktiga Reimo Tamm, Dorde Dzeletovic lisas 16, Bambale Osby 14, Bamba Fall 13 ja Tom Kaldre 12 punkti. Osby arvele kogunes 10, Falli kontole 7 lauapalli. TTÜ edukamad olid Martin Giese 17, Sten Olmre 15 ja Sander Viilup 14 punktiga.

Kalev/TLÜ sai Balti liiga tabelisse kirja viienda võidu nelja kaotuse kõrvale, TTÜ-l on kolm võitu ja viis kaotust.

Gert Kullamäe kommentaar:

ENNE MÄNGU:

TTÜ on pärast küllaltki pikka mõõnaperioodi taas jalgu alla saamas ning selle märgiks võeti aastavahetuse kandis kaks võitu järjest, alistades nii Valga-Valka kui ka Valmiera. Eelmises kohtumises korvpalli meistriliigas jäädi küll võõrsil Pärnu Sadamale alla, ent positiivse külje pealt oli pärast mandlioperatsiooni tagasi platsil Matthias Tass, kes kostitas pärnakaid kohe kümne punkti ja koguni kuue kulbiga.

Tass sai Balti liigas selle aastanumbri sees mängu juba Valmiera vastu, kui kogus 20 minutiga seitse punkti ja viis lauapalli.

Tallinna Kalev/TLÜ nimetas hiljuti Gert Kullamäe täiskohaga peatreeneriks ning Martin Müürsepa abitreeneriks - esimeses kohtumises pidi see tandem tunnistama Tartu Ülikooli paremust. Kas sedapuhku võetakse võit?

Balti liigas on sel hooajal Kalev/TLÜ-l kirjas neli võitu ja neli kaotust, TTÜ-l on tabelis kolme võidu kõrval viis allajäämist. Sel hooajal on meistriliigas ja Balti liigas kohtutud kahel korral ning mõlemad kohtumised on võitnud kalevlased.

Kohtumine TTÜ spordihoones algab kell 18.30 ning Delfi TV toob põneva kohtumise huviisteni otseülekandes. Mängu kommenteerib Raul Ojassaar.