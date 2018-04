TÄNA DELFI TV-s | Vaid hooaja parim mäng päästaks! Tartu jahib Leedus Balti liiga pronksi

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond peab täna Leedus Balti liiga pronksiseeria korduskohtumise. Vastaseks BC Šiauliai, kolmekordne BBL-i võitja. Kohtumine algab kell 18.30, Delfi TV toob mängu otsepildis korvpallihuvilistele koju kätte.

Nädala eest peetud esimese mängu võitis Šiauliai 88:86. Vastaste suurim korvikütt oli 22 punktiga keskmängija Laurynas Birutis. Tegemist on 20-aastase ja 213cm pikkuse mängijaga, kes Leedu meistriliiga debüüdi tegi alles mullu aprillis.

Tartlaste resultatiivseim oli Tanel Sokk, kes jääb aga tervislikel põhjustel korduskohtumisest eemale.

“Eks see mäng tuleb samasugune nagu eelmine, võitluslik ja jõuline. Vastane on meist natukene suurem, proovime vastu panna nii palju kui jõuame. Natuke muutsime kaitses, et Birutis ei saaks nii palju ülevalt vajutada. Oma rünnakud vaatasime ka üle, kust saaks kergemaid korve,” rääkis Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene meeskonna Facebooki lehel avaldatud videointervjuus.

Videointervjuu Priit Venega:



Videointervjuu Janar Taltsiga: