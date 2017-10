TÄNA DELFI TV-s | TTÜ kohtub Balti liigas Läti liiga viimasega

TTÜ korvpalliklubi alustab täna Balti liiga mänge, võõrustades avakohtumises Läti liiga punast laternat Valmiera/ORDO-t. Delfi TV teeb kell 18:30 algavast kohtumisest otseülekande.

Kahe hooaja vahel mitmest juhtmängijast ilma jäänud TTÜ ei ole sel hooajal mängumootorit veel korralikult tööle saanud. Seda tõendavad Pärnult ja Valgalt saadud üle 20-punktised kaotused.

Väljakuperemeeste õnneks ei tule parima vormiga platsile ka Valmiera, kes on Läti liigas peetud kuuest matšist kaotanud viis. Sealjuures on võidetud just Valga-Valka ühistiimi. Viimati jäädi aga Jūrmalale alla koguni 58 : 103.

Kumb meeskond suudab koduse liiga kaotuste kiuste Balti liigat võidukalt alustada, selgub täna õhtul kell 18.30. Delfi TV otseülekannet kommenteerib Kristo Raudam.