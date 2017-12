TÄNA DELFI TV-s | TLÜ/Kalevile sõidab külla Läti liiga teine meeskond

Korvpalli Balti liigas sõidab TLÜ/Kalevile täna külla Läti tiim BC Ogre.

TLÜ/Kalev on B-alagrupis seni kogunud kaks võitu ning kolm kaotust. TLÜ/Kalev on võitnud mõlemad koduväljakul peetud matšid, kuid kaotanud kolm võõrsil toimunud kohtumist. Ogrel on samal ajal kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.

Eesti liigas on TLÜ/Kalev sel hooajal seni noppinud neli võitu ja saanud neli kaotust. Ogre on Läti liigas aga heas hoos ning kavas olnud kümnest matšist on võidetud koguni kaheksa.

TLÜ/Kalevi ja BC Ogre kohtumine algab kell 19.00. Delfi TV näitab mängust otsepilti.