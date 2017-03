BC TÜ vs Kedainiai Nevezis

BC TÜ vs Kedainiai Nevezis Foto: Anni Õnneleid

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond peab täna õhtul võõrsil Kedainiai Nevežisega Balti liiga veerandfinaalseeria kordusmängu. Avamängu Tartus võitsid teatavasti leedulased 88:86. Delfi TV teeb kell 18.00 algavast mängust otseülekande.

Tartu peatreener Gert Kullamäe kurtis avamängu järel, et meeskonna kaitsemäng valmistas pettumuse ja kuidagi ei leitud rohtu Nevežise horvaadist mängujuhi Toni Prostrani vastu.

"Number kümme harutas meid väga edevalt lahti. Me ei leidnud tema vastu rohtu. Pick and roll olukorras loeb väga hästi mängu, söödab õigeaegselt. Teisel poolajal muutsime kahe mehe koostöös taktikat ja asi justkui toimis, aga olime temaga ikka tõsises hädas. Ma ei ole kindlasti rahul meie kaitsega. Selle vastu tuleb kindlasti teisipäevaks rohtu leida," sõnas Kullamäe. "Lasta vastastel meie kodusaalis 88 punkti visata – see ei ole meie moodi. Rünnaku plaanis ei ole väga midagi ette heita, kuid omad korrektuurid tuleb nüüd järgmiseks mänguks kindlasti teha.“

Avamängus oli Tartu suurim punktitooja kapten Tanel Sokk, kes tõi 19 punkti ja jagas 4 korvisöötu. Mandell Thomas lisas 17 punkti, võttis 4 lauapalli ning andis 5 resultatiivset söötu. Tartu uusim täiendus Max Konate tõi 21 minutiga 10 punkti ja 4 lauapalli. Prostran panustas Nevežise kontosse koguni 15 resultatiivset söötu ja viskas 8 punkti.