TÄNA DELFI TV-s | Tartu mängib Balti liiga poolfinaalis Jurmalaga, Taltsi ja Soku osalemine küsimärgi all

Balti korvpalliliigas on Eesti klubidest võistlustulle jäänud veel vaid Tartu Ülikooli meeskond, kes läheb täna kodusaalis vastamisi Läti meistriliigas kolmandat kohta hoidva Jurmalaga.

Kohtumine algab kell 19, Delfi TV vahendab mängu otseülekandes.

Tartu oli veerandfinaalis parem Rapla Avis Utilitasest ja Jurmala teisest Eesti klubist Tallinna Kalev/TLÜ-st. Finaali pääseb kahe mängu tulemuste summas.

Nädalavahetuse mängust Kalev/Cramoga jäid Tartul haiguse tõttu eemale Janar Talts ja Tanel Sokk. Mõlema mehe tervis on näidanud küll paranemise märke, aga BBL-i poolfinaali avamängus osalemine on jätkuvalt küsimärgi all.