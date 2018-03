TÄNA DELFI TV-s | Suur veerandfinaalmäng Balti liigas: kas Tartu suudab Rapla vastu kuuepunktist edu kaitsta?

Korvpalli Balti liigas jätkuvad täna veerandfinaalid. Eesti klubide siseasjas on taas vastamisi Tartu Ülikool ja Rapla Avis Utilitas, kusjuures tartlastel on avamängust olemas kuuepunktiline edu.

Esimese kohtumise Raplas võitis Tartu Janar Taltsi 21 punkti ja 10 lauapalli toel 73:67. Rapla poolel viskas Dominique Hawkins toona 15, Nolan Cressler 13 silma. Balti liiga põhiturniiril oli Tartu kaheksa võidu ja nelja kaotusega oma alagrupi teine, Rapla viie võidu ja viie kaotusega enda grupis kolmas. Alexela korvpalli meistriliigas on tänavune omavaheline seis 2:1 Tartu kasuks. Kodus suutis ülikoolimeeskond võita 75:64 ning võõrsil 89:73, vastasseisu avamäng Raplas läks tulemusega 84:78 kodutiimile. Tänane kohtumine algab Tartu Ülikooli spordihoones kell 19.00 ning Delfi TV näitab kohtumist otseülekandes.