TÄNA DELFI TV-s | Rapla Avis Utilitas võõrustab Sven Kaldre sünnipäeval Leedu liiga punast laternat

Rapla Avis Utilitas võõrustab täna korvpalli Balti liigas Leedu liigat kaheksa kaotusega alustanud Prienai Vytautase meeskonda. Delfi TV näitab kell 18.30 algavat kohtumist otseülekandes. Sadolini spordihoonest kommenteerib mängu Andri Kiige.

Rapla alustas eelmisel teisipäeval Balti liigat 88:94 kaotusega Pärnu Sadamale. Vytautasel, kellel koduses liigas veel võiduarve avamata, on Balti liigas kirjas võidud Minski Tsmoki (91:56) ja Pärnu (88:75) üle.

"Pean tunnistama, et nägin juba Pärnus, et vanker hakkab seisma jääma," viitas Kuusmaa nädal tagasi Pärnult sugeda saamise järel eelmisele Eesti liiga kohtumisele, kus teeniti pärnakate üle veel 78:73 võit. "Teatud meestel on väsimus kontides. Kahjuks pingi pealt ei tule nii enesekindlaid mehi."

Vanker vajus kummuli laupäeval, kui Alexela KML-i eelmise hooaja hõbedameeskond lasi end üllatada BC Valga-Valka/Maks&Mooritsal (79:90). Koduses liigas on Rapla teeninud kolm võitu ja kaks kaotust.

Täna tähistab oma 26. sünnipäeva Rapla viskav tagamängija Sven Kaldre. Delfi Sport soovib mehele õnne ja head mängu!