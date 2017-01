TTÜ alistas kolmapäeval suurepärase mängu järel Jekabpilsi tulemusega 86:82 ning suur osa võidust oli just Olmre teene - 21-aastane pallur sai kirja 27 punkti, viis lauapalli ning kolm söötu.

TTU's Sten Olmre is our first #TriobetBBL Player of the Week in 2017! 27 points, 5 boards and 3 assists in the surprising win vs. Jekabpils!