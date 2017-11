Rapla mänedžer Jaak Karp Balti liiga kohtunikest: Eesti satsidel on Leedus kordades keerulisem kui neil siin

Rapla Avis Utilitase korvpalliklubi mänedžer Jaak Karp kommenteeris eilset Prienai Vytautase otsust vilepartii tõttu väljakult lahkuda klubi Facebooki lehel.

"Tunnistan, et noortesarjades olen sellist asja oma silmaga näinud, aga meeste mängus mitte. Reaalselt võisid nad ju käituda nii, nagu kohtunikud oleks neile liiga teinud, aga tegelikult on see nali," rääkis Karp.

"Esiteks ma ei arva, et kohtunikud mingit poolt valisid. Leedukad teavad väga hästi, et Eesti satsidel on seal mängida alati kordades keerulisem kui neil siin."

"Arvan, et põhipõhjus oli see, et nende närv ei pidanud vastu. Nad ei suutnud uskuda, et Rapla - nende jaoks külameeskond - siiamaani vastu peab," jätkas Karp, kes tunnistas, et Vytautase peatreener Virginijus Šeškus kutsus Raplat juba irooniliselt enda koduõuele mängima. "See võis tema sõnum olla küll. Leedus on iga võit, mis me kunagi saanud oleme, topeltväärtusega. Tegelikult on seal väga keeruline võita."

Eile sünnipäeva tähistanud Sven Kaldre (küsimusele, kas räägime mängust või mängu lõpust): "Kõik see kokku oli üks suur mäng. Eks nad võisid olla väsinud, sest neil oli nelja päeva jooksul kolm mängu. See on üks elavamaid meeskondi Leedus - see võis samuti natuke mõjutada."

Üritades end ette kujutada Vytautase mängijate asemele, tunnistas Kaldre, et sellises olukorras treenerile vastu vaielda pole mõtet. "Kui treener nii otsustas, siis tuleb nii teha. Tema on pealik ja tema võtab need otsused vastu. Üldiselt on küll nii (et pole mingit vastu vaidlemist)," sõnas Kaldre.

Vaata Vytautase meeskonna platsilt lahkumist Delfi videost!