OTSEPILT | Pärnu võitis Tsmoki vastu poolaja vaid kolme punktiga

Pärnu Sadama korvpallimeeskond võõrustab täna Balti liiga alagrupiturniiril seni võiduta jätkavat Minski Tsmokit. Kell 19 alanud kohtumist näitab Delfi TV otseülekandes.

Poolaja järel on Pärnu edunumbrid 52:49. Pärnakate suurim korvikütt on 13 punktiga Saimon Sutt, võrdselt 9 punkti on visanud Mihkel Kirves ja Timo Eichfuss.

Eelinfo:

Pärnul on Balti liigas play-off pääse juba tagatud, kuna omavaheliste mängude võrdluses edestatakse Liepajat ning tänu sellele on koht nelja hulgas kindel.

Minski Tsmoki duubli vastu on aga võimalus saldot parandada, hetkel on meeskonnal kirjas 3 võitu ning 5 kaotust.

Novembri algul Valgevene klubiga korra juba kodus mängiti, toona saadi kindel võit 96:77.