OTSEPILT DELFI TV-s | Rapla võõrustab Balti korvpalliliigas Šiauliaid

Korvpalli Balti liigas võõrustab Rapla Avis Utilitas täna Leedu tiimi BC Šiauliaid.

Rapla on Balti liiga A-alagrupis kogunud seni kolm võitu ja kaks kaotust. Šiauliail on samal ajal kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.

Kui Eesti liigas on Rapla hoidmas kolmandat positsiooni, siis Šiauliai on Leedu liigas viimasel ehk kümnendal kohal. Šiauliail on Leedu liigas kirjas kolm võitu ja kümme kaotust.

Delfi TV teeb kohtumisest otseülekande. Mäng algab kell 18.30.