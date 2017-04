OTSEBLOGI: Eesti tippklubid jagavad Balti korvpalliliiga pronksi

Balti liiga pronksiseeria avamängus sai Tartu Ülikool nädalapäevad tagasi Tallinnas Kalev/Cramost jagu 72:60. Täna kell 19 kohtutakse uuesti Tartus.

„Minu jaoks on olukord, kus Tartu alustab koduplatsil mängu nö. 12-punktlisest eduseisust, väga intrigeeriv. Loodan väga, et klubide jaoks ka,“ ütles Viasat Sport Balticu kommentaator Kalev Kruus.

„Olukorras, kus Eesti korvpalliklubid rahvusvahelisel areenil väga midagi ei võida, peaks Balti liiga pronks olema ikkagi õnnestumine. Peab lootma, et terve kohtumine on väga pingeline,“ lisas Kruus.

Tartu ja Kalevi pronksiseeria korduskohtumist näeb algusega kell 18.55 otseülekandena Viasat Sport Balticust, kommenteerib Kalev Kruus.

BBL-i pronksiseeria Tartu Ülikool - Kalev/Cramo

Tartu publik on pahane, pall löödi nende arvates määrustevastaselt korvirõnga pealt minema

4:2 Talts korvi alt

2:2 Simmons rünnakuaja viimasel sekundil lähiviskest

Talts saab vea rünnakul, mängitud 1.21

2:0 Milka keskpositsioonilt

Algviisikud: Kalev/Cramo - Tollefsen, Ljutõtš, Mirkovic, Gladness, Simmons ja Tartu Ülikool - Dorbek, Sokk, Jõesaar, Talts, Milka.

Medalimängudes on olnud huvitav omapära - kõik võidud on saanud võõrsil mängivad meeskonnad. Loogiliselt jätkates peaks täna võitma Kalev, küsimus on vaid kui suure vahega.

Balti liiga meister selgus teadupärast eile, kui Prienai Vytautas alistas võõrsil 89:74 Pasvalys Pieno žvaigždesi. Avamängu Vytautas kodus kaotas 85:88.

Õige pea algab Tartu Ülikooli spordihoones Balti korvpalliliiga pronksiseeria otsustav teine kohtumine. Avamängust on tartlastel all 12-punktiline võit 72:60. Pronks jagatakse kahe mängu summas.