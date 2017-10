OTSE DELFI TV-s | Tugeva teise veerandi teinud TTÜ läks Valmiera vastu poolajale turvalises eduseisus

TTÜ korvpalliklubi alustab täna Balti liiga mänge, võõrustades avakohtumises Läti liiga punast laternat Valmiera/ORDO-t. Delfi TV teeb kell 18.30 algavast kohtumisest otseülekande.

Kahe hooaja vahel mitmest juhtmängijast ilma jäänud TTÜ ei ole sel hooajal mängumootorit veel korralikult tööle saanud. Seda tõendavad Pärnult ja Valgalt saadud üle 20-punktised kaotused.

Väljakuperemeeste õnneks ei tule parima vormiga platsile ka Valmiera, kes on Läti liigas peetud kuuest matšist kaotanud viis. Sealjuures on võidetud just Valga-Valka ühistiimi. Viimati jäädi aga Jūrmalale alla koguni 58 : 103.

Kumb meeskond suudab koduse liiga kaotuste kiuste Balti liigat võidukalt alustada, selgub täna õhtul kell 18.30. Delfi TV otseülekannet kommenteerib Kristo Raudam.

Mängu käik:

TTÜ alustas kohtumist 19:2 spurdiga, kuid lasi lätlased 17:19 järgi. Avaveerand kuulus kodumeeskonnale 21:18. Teise veerandi võitis TTÜ 29:16 ehk poolajaks särasid tablool numbrid 50:34.

Samal ajal teises mängus: Pieno žvaigždes ja Tallinna Kalev/TLÜ alustasid viimast veerandit 61:61 viigiseisult (17:17, 20:16, 24:28).