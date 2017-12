OTSE DELFI TV-s | TLÜ/Kalev võtab Balti liigas vastu Valmiera

Korvpalli Balti liigas lähevad täna Keilas peetavas kohtumises vastamisi Tallinna Kalev/TLÜ ning lätlaste Valmiera/ORDO.

Balti liiga B-alagrupis on TLÜ/Kalev kahe võidu ja nelja kaotusega jagamas 4.-5. kohta. Täpselt sama skoor on koos ka eestlaste tänasel vastasel Valmieral.

B-alagrupi liidriks on Pieno zvaigzdes täisedu kuue võiduga. Tabeli tippu kuulub ka Tartu Ülikool, kellel on koos viis võitu ja kaks kaotust. Viie võidu ja kahe kaotuse peale on ka BC Ogre.

Kohtumine Keilas algab kell 19.00. Otsepilti näeb Delfi TV vahendusel, mängu kommenteerib Peep Pahv.