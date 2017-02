Delfi TV toob nädala esimese korvpalliülekande lugejateni Tartust, kus Tartu Ülikool võõrustab Balti liiga kaheksandikfinaali raames Kasahstani klubi Atõrau Barsyt.

Mullu finaali jõudnud tartlased mängivad mõlemad kohtumised koduväljakul. Atõrau sai play-off'ideks nõrgima asetuse, Tartu aga esimese.

Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe ütleb tänases Eesti Päevalehes, et spetsiaalset ettevalmistust kasahhide jaoks tehtud pole. "Me ei valmistu sel hooajal spetsiaalselt millekski. Proovime kõiki mänge võtta korralikult. Pole meil ka Eesti liigas jalutuskäike. Kui hooaja alguses arvasin, et meil läheb väga raskeks, siis siiamaani oleme hästi hakkama saanud. Ainult Kalev/Cramole oleme kaotanud," ütles ta.

Mäng Tartu Ülikooli spordihoones algab kell 19. Kommentaatoriteks on Raul Ojassaar ja Paavo Russak.

Paari teine omavaheline kohtumine toimub juba homme samuti kell 19.