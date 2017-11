OTSE DELFI TV-s | Pärnu kohtub Balti liigas alagrupi liidri Jurmalaga

Korvpalli Balti liigas toimub täna põnev kohtumine, kui Pärnu Sadam võtab koduplatsil vastu A-alagrupis ainsana täiseduga jätkava Jurmala.

Läti klubil on seni Balti liigas kirjas kolmest mängust kolm võitu, Pärnul kaks võitu ja üks kaotus.

Pärnu senise hooaja liider on Balti liigas olnud Mihkel Kirves, kes on keskmiselt visanud 20,7 punkti mängus. Jurmala resultatiivseim on olnud 15,3 punktiga Haralds Karlis.

Kohtumine Pärnu spordihallis algab kell 19.00 ning Delfi TV toob mängu huvilisteni otseülekandes.