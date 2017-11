OTSE DELFI TV-s | Balti liiga Eesti klubide duellis kohtuvad TTÜ ja Tartu Ülikool

Korvpalli Balti liigas on täna kavas Eesti ülikoolitiimide duell: TTÜ KK võtab koduplatsil vastu Tartu Ülikooli.

Kui TTÜ-l on Balti liigas kirjas kaks võitu ja kaks kaotust, siis tartlased on seni võitnud neljast mängust kolm - ainsaks allajäämiseks on seni olnud üllatuskaotus Barsõle.

Balti liigas on TTÜ liidriks seni olnud keskmiselt 15 punkti mängus visanud Martin Giese, Tartu poolelt on Steven Cook kogunud keskmiselt 20,8 punkti kohtumises.

Kohtumine TTÜ spordihoones algab kell 18.30 ning Delfi TV näitab seda otseülekandes.