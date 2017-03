Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kaotas Balti liiga poolfinaali korduskohtumise Pasvalyse Pieno žvaigzdesele lisaaja järel 75:82 ega pääsenud finaali. Tartu peatreener Gert Kullamäe kiitis meeskonna südikat mängu kaitses ning arvas, et otsustavaks sai kehvapoolne visketabavus.

"Kõva andmine oli kõik 45 minutit. Mänguplaan toimis meil hästi, just see, mis puudutab kaitsemängu. Suutsime mänguskoori madalana hoida. Ja nagu ma enne mängu ütlesin, et see võib olla ühe viske mäng. Ja paraku tuli Gerdi (Dorbek) otsustav vise rõngast välja," sõnas Kullamäe Delfile ja Eesti Päevalehele.

Dorbek tabas täna kaheksast kaugviskest vaid ühe ja neljast kahesest ühe. Kas plaan oligi normaalaja lõpus viigiseisul just Dorbekule mängida? "Jah, oli küll selline plaan. Poisid mängisid täpselt nii, nagu plaan oli. Sokul oli kaks varianti, kas korvi alla või tagumisele sööta. Gert on kindlasti meie üks parimaid viskajaid. Oli lõpuvise, kus on natuke õnnefaktorit ka. Kahju, et see rõngast välja tuli," lausus Kullamäe.

"Vahest just visketabavus vedas meid täna alt. Eks poisid jätsid kaitsesse ka kõvasti jõudu. Meie kolmesed 21st kolm, vabavisked 21st 12. Ääretult madalad protsendid ja sellises madala skooriga mängus valusad punktid, mis ära andsime. Väga kahju."

Ka vead valmistasid täna Tartule muret. "Vigadega olime kimpus, Jõesaar sai kergekäeliselt viis viga kätte. Sokk oli pikalt nelja veaga, aga hea, et lõpuni vastu pidas," lisas Kullamäe.

Mullu finaalis Šiauliaile kaotanud Tartut ootab tänavuses pronksiseerias Tallinna Kalev/Cramo, kes alistus eile leedulaste Prienai Vytautasele 77:88 ja kaotas kogu seeria viie punktiga.