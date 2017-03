Tartu Ülikooli korvpallimeeskond alustas täna õhtul kodus Triobet Balti liiga poolfinaalseeriat, kus vastaseks Leedu klubi Pasvalio Pieno žvaigždes. Võrdsete vastaste mäng lõppes viigiga – 88:88. Leedus tuleb järgmisel nädalal otsast alata.

„Ma arvan, et selle seisu pealt on väga okei minna. Järgmise mängu võitja läheb siit ringist finaali. Ei ole mingit punktilugemist ega psühholoogilisi mänge. Ütleksin, et rünnaku osas täna väga kvaliteetne mäng mõlemalt poolelt, kui vaadata ka statistilisi näitajaid,“ sõnas peatreener Gert Kullamäe mängujärgsel pressikonverentsil.

"Ma siiski usun, et kaitse poolelt saame mingid olukorrad igal juhul paremini mängida, eriti kolmeste vastu. Vastased tabasid ka suurepäraselt, neil on mõned väga head viskajad, aga ometi said need mehed mingil hetkel natuke liiga palju vabadust. Au ka vastastele – hea protsendiga viskasid. Järgmises mängus on selgemast selgem – kui neil on sama hea päev kui täna ja meie teeme samasuguseid vigu, siis läheb meil raskeks. Usun, et suudame õiged järeldused teha," lisas Kullamäe.