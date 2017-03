Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe ütles pärast Balti liiga pronksiseeria avamängu 72:60 võitu BC Kalev/Cramo üle, et tänane mäng andis kõvasti positiivseid emotsioone.



"Poolaeg +12 meile, kui nii võib öelda. Kindlasti pigem positiivseid emotsioone pakkuv mäng kui negatiivseid," sõnas Kullamäe, kelle meeskond juhtis otsustaval veerandil korraks juba ka 19 punktiga.

"Natuke jääb kripeldama lõpuminut, kus mõnede prohmakatega kaitses andsime mõned korvid tagasi - süües kasvab isu, nagu öeldakse. Aga kindlasti on see hea emotsioon, mille pealt nüüd kodumängudele vastu tulla. Meeskond näitas, et suudab Cramoga sel hooajal mängida küll!"

Kullamäe lisas, et loodetavasti aitab kodupublik neil võita nii kordusmängu kui kindlustada reedel koduse meistriliiga põhiturniiri võidu. "Nüüd vajame kindlasti kodupubliku tuge teises pronksimängus järgmisel neljapäeval, aga enne seda ka juba reedel. Põhiturniir tuleb ära võita ja seda on viiekesi platsil kindlasti raskem teha kui kuuekesi."