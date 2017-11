Kohtunike pealik Rain Peerandi: peame maha istuma ja Raplas juhtunut arutama

Eesti korvpalliliidu kohtunike divisjoni juht Rain Peerandi polnud täna hommikuks veel Rapla - Vytautase Balti liiga kohtumist vilistanud kohtunikega rääkinud ega osanud hinnata, kas leedukate juhendaja Virginijus Šeškus kees põhjusega üle või mitte.

Šeškus sai 2 minutit ja 45 sekundit enne kohtumise lõppu teise tehnilise vea ning eemaldamise. 50-aastane treener ägestus ja vedas oma hoolealused riietsruumi. Rapla sai tabelisse tehnilise 20:0 võidu. Leedu meedias nimetas ta Mihkel Männiste, Timo Suslovi ja Rauno Peerandi vilepartiid kohutavaks ja väitis, et tema meeskonda häbistati.

"Ma pole jõudnud veel kohtunike ja komissariga (Mati Proos) rääkida. Tuleb mäng üle vaadata - kus oli ja mis oli? Klubiga tegeleb edasi Balti liiga, kohtunikega Eesti korvpalliliit. Vaatame üle, kas oli mõni eksimus ja mis seal täpsemalt juhtus," sõnas täna Berliinis EuroCupi kohtumist vilistav Rain Peerandi.

"Olen hetkel näinud vaid mängu kokkuvõtet ning nende klippide põhjal on keeruline hinnata. Selleks peaks nägema, mis sellele eelnes ja kust see pihta hakkas. Et üldpildist aru saada, tuleb kogu mäng üle vaadata."

Šeskus rääkis kodumaa meediale kahest olukorrast, milles mõlemas olevat süüdlane olnud Gert Dorbek. Ta väitis, et Dorbek lõi tema poega Edvinas Šeškust kõhtu ning Egidijus Dimšale anti võitluses Dorbekuga ebaõiglane ründeviga.