Kahju! Skandaalseid Balli vendi ei näegi Eesti klubide vastu mängimas - leedukad loobusid Balti liigast sootuks!

Hiljuti tohutu meediakära saatel Leedu klubi Prienai Vytautasega käed löönud vennad LiAngelo ja LaMelo Ball ei saagi kätt Eesti klubide vastu proovile panna - nimelt loobus Leedu klubi Balti liigast ja mängib selle asemel peamiselt esiliiga klubidega sõprusmänge.

Kui esialgu oleksid 19-aastane LiAngelo ja 16-aastane LaMelo juba jaanuaris vastu astunud nii Pärnule kui Raplale, siis nüüd teatas Prienai klubi, et on Balti liiga hooaja otsustanud pooleli jätta ning paneb selle asemel käima sõprusmängude turnee "Big Baller Brand Challenge Games".

Kõik mängud kantakse rahvusvaheliselt üle BallislifeTV Facebooki lehel ning Prienai vastasteks on 9. jaanuaril Kaunase Žalgirise duubel, 15. jaanuaril Lietuvos Rytase duubel, 17. jaanuaril Vytis, 23. jaanuaril Altiuse Dzukija ning 28. jaanuaril Jonava.

Pere vanim poeg Lonzo valiti suvel NBA draftis teise valikuna ning esindab Los Angeles Lakersit. Lonzo edu kõrval on teravate, skandaalsete ja valjuhäälsete väljaütlemiste poolest vaat et veel tuntumaks saanud poiste isa LaVar, kellest on Ameerikas saanud tõeline meediastaar.