Hiinas pättust teinud USA korvpallur hakkab koos vennaga mängima Raplas väljakult minema jalutanud Leedu klubis

16 ja 19-aastased vennad LaMelo ja LiAngelo Ball sõlmisid oma esimese profilepingu, siirdudes Leedu klubisse Prienai Vytautas.

Mehed peaksid Leetu saabuma jaanuaris. "Oleme LiAngelo ja LaMelo Balli siia jõudmise pärast elevil," ütles Vytautase spordidirektor Vilius Vaitkevicius. "Oleme end pühendanud nende pikaajalisele edule ja arengule korvpallurina."

LaMelo on 188 sentimeetri pikkune mängujuht, LiAngelo 196 cm pikk viskav tagamängija. Veebruaris viskas LaMelo ühes mängus 92 punkti, LiAngelo tegi eelmisel detsembril 72-punktilise esituse.

Vendadest vanem mees, LiAngelo on tuntud hiljuti uudistest läbi käinud intsidendi poolest, kus ta koos kamraadidega NCAA klubi reisi ajal Hiinas kaubanduskeskuses poelettidelt kallist kraami taskutesse kühveldas. Kui ülejäänud California ülikooli pallurid kodumaale naasid, jäi Los Angeles Lakersi uustulnuka Lonzo Balli noorem vend LiAngelo koos kahe meeskonnakaaslasega Hagzhousse. Politsei ei lubanud neil riigist ega linnast lahkuda.

Kuulus on ka Balli vendade isa LaVar Ball, kes USA meedias tihti erinevatel teemadel teravalt sõna võtab.

Poevarguse juhtumisse sekkus ka president Donald Trump, kes kahetses, et mehi kaugele maale vangi ei jätnud. "Nüüd, kui kolm korvpallurit on Hiinast välja saanud ja aastatepikkusest vangipõlist päästetud, ei taha isa tunnistada, mis ma tema poja heaks tegin ja ütleb, et poevargus polegi midagi erilsit. Ma oleksin pidanud nad vangi jätma!" põrutas Trump Twitteris.

Prienai viimane Balti liiga kohtumine Eesti pinnal lõppes skandaalselt, kui nende peatreener Virginijus Šeškus Raplas oma mehed neljandal veerandil enneagselt riietusruumi kamandas, protestides sellega kohtunike vilepartii vastu.

Käimasoleval hooajal Vytautasel enam Eestisse asja pole, kui just play-off'is mõne meie klubiga vastamisi ei minda. Pärnu Sadam teeb visiidi Prienaisse 16. jaanuaril, Rapla Avis Utilitas 30. jaanuaril.