Gert Kullamäe: natuke tuhmim kui eelmisel aastal, aga medal on medal!

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond pidas täna õhtul Triobet Balti liiga teise, koduse pronksikohtumise, kus võõrustas vana rivaali BC Kalev/Cramot. Kalevlased küll võitsid kordusmängu napilt 68:67, kuid kahe matši kokkuvõttes kuulus Tartule võit skooriga 139:128.

Tartu peatreener Gert Kullamäe sõnas mängujärgselt: „Klassikaline n-ö teine poolaeg. Püüdsime täna skoori teadlikult madalal hoida, kuna olime oma +12 eelisest küll teadlikud, aga kui oleksime lubanud väga suurelt viskama hakata, poleks see enam midagi tähendanud. Selles osas õnnestusime täna, see on kindlasti positiivne."

"Kui midagi kripeldama jääb, siis kindlasti, et täna ikkagi mänguvõit ei tulnud – lõpus tegime ikka päris ulmelisi asju. Et siis aga juba teadmine üsna kindel oli, et medalid meile tulevad, on see mõistetav. Igatahes jätsime medalid Tartusse, olgugi, et natuke tuhmimad kui eelmisel aastal, ja see on see, mis täna loeb. Medal on medal!“ lisas Kullamäe.