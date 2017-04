FOTOD: Tartu Ülikool võitis Balti korvpalliliigas pronksmedali

Avamängu koduväljakul 12 punktiga kaotanud (60:72) Kalev valitses küll Tartus kolme esimest veerandaega, ent otsustavat äraminekut teha ei suutnud ning lõpuveerandi keskel läksid hoopis tartlased 9:0 spurdiga oma teed. Kalev suutis küll veel järgi võtta ja napi võidu saada, kuid tänavune pronks kuulub Tartule.

Uudist täiendatakse.

BBL-i pronksiseeria Tartu Ülikool - Kalev/Cramo

67:68 Sokk vabaviskest

66:68 Ljutõtš korvi alt

66:66 Mirkovici kaugvise

Viimane minut algas

Tanel Sokk eksis mõlemal vabaviskel

66:63 Ljutõtš vabaviskejoonelt

Lõpuni 1.30, Gert Dorbek teenis viienda vea

Mänguseisak, sest Jõesaar sai viga ja läheb longates platsilt

Jõesaar pani mõlemad vabakad mööda

Kõva survestamine käib ja vabaviskeid sajab uksest sisse

66:61 Mirkovic vabavisetest

66:59 Jõesaar vabavisetest

64:59 Mirkovic läbiminekust

64:57 Konate vabaviskejoonelt

Mäng on Tartu käes ja Balti liiga seerias on nad valitsevast Eesti meisterklubist üle

62:57 Milka keskpositsioonilt

Mängu lõpuni 4.05, Kalevil on vaja selle ajaga mängida +15, et kahe mängu summas võrdsustada

60:57 Jõesaar kiirest, Varrak võttis aja maha

58:57 Thomas keskpositsioonilt

56:57 Milka kahest vabaviskest üks

55:57 Simmons vabaviskejoonelt

55:55 Milka vabavisetest

Milka teenis väga keerulisest seisust kolm vabaviset

52:55 Tollefsen ründelauas ja punktid ka

52:53 Mirkovic kate-kattest

52:51 Konate vabaviskejoonelt

Tartu minut on end kuhjaga ära tasunud, publik on samuti käima saadud

50:51 Sokk keskpositsioonilt

48:51 Milka kahest vabaviskest üks

47:51 Milka ründelauas ja punktid ka

Neljandast veerandajast kulunud 1.01

45:51 Eichfuss korvi alt, Kullamäe võttis aja maha

45:49 Keedus kolmene

45:46 Keedus vabaviskejoonelt, veerandaeg läbi

Mõni sekund enne veerandaja lõppu teenis Tanel Sokk Kalevi korvi all kolmanda vea

45:45 Gladness korvi alt

45:43 Milka keskpositsioonilt

43:43 Gladness vabaviskejoonelt

43:42 Jois korvi alt

Veerandaega minna 1.40

Talts eksis mõlemal vabaviskel

Taltsi viga rünnakul, tema kolmas viga

41:42 Sten Sokk vabaviskest

Tartu kaugvisked seni 8/15 ehk tabavus 53 protsenti

41:41 Gert Dorbek kolmene, veerandaega minna 3.50

38:41 Simmons lõpetab poolkiire pealtpanekuga, aitas sisse Ljutõtši möödaviske

38:39 Tanel Sokult kolmene

35:39 Gladness korvi lähistelt

35:37 Simmonsilt poolhaak

35:35 Simmons korvi alt

35:33 Thomas vabaviskejoonelt

34:33 - Thomaselt neljas tabav kaugvise täna

Viisikud: Kalev/Cramo - Mirkovic, Tollefsen, Gladness, Simmons, Ljutõtš ; Tartu - Dorbek, Talts, Milka, Sokk, Thomas

Teine poolaeg kohe algab. Tartu kahe mängu kokkuvõttes 10 punktiga peal.

Lauavõitlus Kalevile 23-16, viskeprotsendid väljakult samuti Kalevile 41 ja 40, resultatiivsed söödud Tartule 11-6, pallikaotusi vähem Tartul 4-5.

Esimese poolaja järel 16 punktiga üleplatsimees Vitali Ljutõtš. Valgevenelase arvel ka 6 lauapalli, neist 4 ründelauast. Tartu resultatiivseim 11 punktiga Mandell Thomas.

31:33 Poolaeg läbi. Jõesaar lõpusekundite viskel eksis

31:33 Ljutõtš vabavisetest

Poolaja viimane minut käib

Eichfuss eksis mõlemal vabaviskel

31:31 Ljutõtš ründelauas ja punktid lisaks

31:29 Tanel Sokk

29:29 Sten Sokk keskpositsioonilt

29:27 Thomas läbiminekust

Poolaja lõpuni 3.18, Kullamäe kasutab teist minutilist mõtteaega

27:27 Gladness poolkiirest pealt

27:25 Ljutõtš jõuga korvi alt

27:23 Milka keskpositsioonilt

25:23 Ljutõtš läbiminekust

Jõesaar on päris palju üritanud täna mängida 1-1 pikkade Simmonsi ja Gladnessi vastu, aga pea alati on alla jäänud

Tartu on veerandajal punkte võtnud vaid kolmese joone tagant, nii Thomaselt kui Dorbekult kaks tabamust ja 2. veerandaja skoor Tartu kasuks 12:5

Poolaega mängida 5.55, Alar Varrak võttis aja maha

25:21 Dorbekult kolmene

22:21 Thomaselt kolmas tabav kaugvise

19:21 Gert Dorbekult veaga kolmene sisse, aga vabavise mööda

16:21 Tollefsen paneb kohe tabava kaugviske vastu

16:18 Thomaselt kolmene

13:18 Simmonsilt võimas alley-oop pealtpanek

Tanel Sokul esimese veerandajaga juba 4 korvisöötu

13:16 Mirkovic vabavisetest. Esimene veerandaeg läbi.

Kalevile jääb veerandaja viimane rünnak

13:14 Jois 2+1, Eichfuss teine viga

11:14 Thomas kolmene

8:14 Ljutõtš ründelauas ja punktid lisaks

8:12 Milka ründelauas ja punktid ka lisaks

6:12 Eichfuss korvi alt

Kalev/Cramo teinud 10:0 spurdi, Gert Kullamäe võttis aja maha. Veerandaega mängida 3.15

Jõesaar sai teise vea ja läheb puhkama

6:10 Eichfuss poolhaak

6:8 Ljutõtš paneb teise kolmese kiirelt otsa

Mängitud 5.03

6:5 Ljutõtšilt kolmene

6:2 Jõesaar väga raskest positsioonist rünnakuaja viimasel sekundil

Tartu publik on pahane, pall löödi nende arvates määrustevastaselt korvirõnga pealt minema

4:2 Talts korvi alt

2:2 Simmons rünnakuaja viimasel sekundil lähiviskest

Talts saab vea rünnakul, mängitud 1.21

2:0 Milka keskpositsioonilt

Algviisikud: Kalev/Cramo - Tollefsen, Ljutõtš, Mirkovic, Gladness, Simmons ja Tartu Ülikool - Dorbek, Sokk, Jõesaar, Talts, Milka.

Medalimängudes on olnud huvitav omapära - kõik võidud on saanud võõrsil mängivad meeskonnad. Loogiliselt jätkates peaks täna võitma Kalev, küsimus on vaid kui suure vahega.

Balti liiga meister selgus teadupärast eile, kui Prienai Vytautas alistas võõrsil 89:74 Pasvalys Pieno žvaigždesi. Avamängu Vytautas kodus kaotas 85:88.

Õige pea algab Tartu Ülikooli spordihoones Balti korvpalliliiga pronksiseeria otsustav teine kohtumine. Avamängust on tartlastel all 12-punktiline võit 72:60. Pronks jagatakse kahe mängu summas.