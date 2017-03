Tartu resultatiivsemad olid väga tasavägiselt kulgenud mängus Janari Jõesaar 19, Gert Dorbek 18 ja Janar Talts 17 punktiga. Pieno zvaigzdese mängijatest, kes tabasid 19st kaugviskest 11 (57%), olid tulemuslikumad Osvaldas Olisevicius ja Andrei Agafonov võrdselt 24 punktiga.

Tartu võitis küll lauavõitluse 42:29, kuid jäi visketabavuses külalistele alla - visked mängust olid Leedu liigas seitsmendal kohal paikneva Pasvalyse kasuks 54 vs 46%.

Poolfinaali kordusmäng on järgmisel neljapäeval Leedus. Teine poolfinaal BC Kalev/Cramo ja Prienai Vytautase vahel algab neljapäeval Tallinnas. Finaalipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes.

Balti liiga poolfinaali 1. mäng: Tartu Ülikool - Pieno žvaigždes

Leedulased korralikule viskele ei jõua - mäng lõpeb 88:88 viigiseisul! Kordusmäng algab peale täiesti nullist!

Lõpuks jääb sõelale 0,7 sekundit.

Mängijad lihtsalt seisavad väljakul ja ootavad. Pieno peatreener on oma mehed juba kolm korda tagasi kutsunud.

Kohtunikud arutavad tükk aega, kui palju aega täpselt kellale jääma peaks. Tablool käivad läbi erinevad variandid - 0,6, 0,8, 1,2 sekundit...

Rünnakuaeg saab täis ning Pieno žvaigsdesil on nüüd 0,6 sekundit aega, et kordsusmänguks mingisugunegi edu sisse saada.

Tartu mängib pikka rünnakut. Milka saab kulbi, aga pall jääb otsaaudist Tartule, kui kaks sekundit on lõpuni.

25 sekundit lõpuni ja Tartu korraks kuue punkti peal olnud elu on taas nulli sulanud. Valus kolmene Babrauskaselt.

Viimane minut!

Alla kahe minuti jäänud ning Tartul rünnak toimib. 88 punkti on juba iseenesest väga korralik näitaja.

Indrek: Kahjuks ei jõudnud vaadata :(

Aga Indrek, kas sa veerandfinaali vaatasid?

Indrek: Elu on näitanud, et kui Rock 1. mängul suurt edu ei saa, ei pea nad kordusmängul vastu

Leedulastel näib igale Tartu korvile vastus olevat.

Punkt-punkti heitlus jätkub. Tundub, et kumbki meeskond endale täna kordusmänguks erilist edu sisse ei saagi.

Urmas: Jõesaarelt korralik punktide sadu, mees on hoos!

Gert Dorbek kukub viie veaga välja. Tema arvele jäi täna 18 silma. 77:74, mängida veel neli ja pool minutit.

Janari Jõesaar pealtpanekule minemas:

Jõesaar surub veel kiirrünnakust pealt ning vahe on kaheksa silma! Mehe enda arvel juba 17 punkti ja 10 lauapalli.

Tartu on viimast veerandit ka hästi alustanud. Jõesaare step-back kolmene kallutab momentumi päris korralikult kodumeeskonna kasuks.

Kolmas veerandaeg lõppes 63:63 viigiseisul ning otsustavat neljandikku aitab võõrustajatel alustada ühtäkki väga häälekaks muutunud kodupublik.

Janar Taltsilt kolmandal veerandajal juba 11 punkti.

Õnneks ei ole Talts maha jahtunud - otse vastupidi, mees alles kogub hoogu! Tema arvel juba 17 punkti, suurem osa sel veerandil.

Dorbek saab nüüd oma neljanda vea, kui pool kolmandat veerandit on veel mängida. Kehv uudis.

Talts teeb kaks 2+1 rünnakut järjest ning tõmbab Tartu rahva taas käima. Vahe on endiselt aga üsnagi minimaalne.

Dorbek jätkab väga julgelt pommitamist. Mees on 13 väljakult võetud viskest tabanud kaheksa ning kogunud 18 punkti.

Kolmas veerandaeg algas!

Gert Kullamäe meestele nõu andmas. Teine poolaeg on kohe algamas.

Mõlemal meeskonnal on poolajaks üks suur skooritegija - Osvaldas Olisevicius on sajaprotsendilise tabavuse juures külaliste heaks kogunud 16 punkti, Gert Dorbeku arvel on Tartu eest 13 silma.

Poolaeg! Milka ja Thomase viimase sekundi upitused korvirõngast ei läbi ning Pieno žvaigždes pääseb pausile ühepunktilises eduseisus - 37:38.

Tartu ründemäng näis olevat juba kokku jooksnud, kuid Taltsi 2+1 äratab kodumeeskonna taas ellu.

"Piimatähed" on oma mängu ka päris kenasti käima saanud. Leedulaste 28:32 eduseisult võtab Kullamäe taimaudi.

Leedukad on nüüd vahe tagasi nõelunud. Kullamäe vastab Milka platsile tagasi toomisega.

Tartu lõpetab avaveerandi kenasti ning püsib viie punktiga peal - 19:14. Gert Dorbekult parimana üheksa punkti, Dominykas Milka on kirja saanud neli punkti, viis lauapalli ja kaks korvisöötu.

Noor poiss paneb vabaviskejoonelt nüüd kahest kaks mööda - sealjuures läks teine vise lausa ässaks!

Gert Kullamäe usaldab nii varajases faasis teiste seas väljakule ka noore Kristen Meistri.

Gert Dorbekult Tartu esimesest kaheksast punktist kuus ning vastaste peatreener võtab aja maha. Sisuliselt pool avaveerandit mängitud.

Tartu algviisik Sokk-Thomas-Dorbek-Talts-Milka alustab kaitses kenasti, hoides vastased esimese kahe ja poole minuti jooksul nulli peal, kuid ründes tuleks ka end nüüd käima saada.

Mäng on alanud!

Meeskonnad on juba platsile tulnud ning mõlemad endised Tartu mehed, kes vastaste eest täna platsile tulevad - Žabas ja Dilys -, teenisid tutvustamisel publikult sooja aplausi.

Tere õhtust! Tartu Ülikooli korvpallimeeskond alustab täna oma Balti liiga poolfinaalheitlust, kui koduplatsil võetakse vastu Leedu kuues klubi Pazvalise Pieno žvaigždes.