Kalev võitis avaveerandi 24:20 ja kasvatas poolajavileks eduseisu 14-punktiliseks (51:37). Kalevi visketabavus oli avapoolajal ülihea - 26st viskest tabas 21 (81%)!

Kolmandal veerandil kalevlaste viskehoog rauges ning neljandiku lõpuks kahanes eduseis 69:63-le. Murranguline hetk oli seisul 62:48, mil Martin Dorbek sai lisaks veale tehnilise otsa, pidi viie veaga platsilt lahkuma ja leedukad teenisid rünnakuga kuus punkti. Lõpuveerandil juhtis Kalev korraks veel kümnega (89:79), kuid lõpuvile kõlades tuli leppida kuuepunktise võiduga.

Kalevi resultatiivsemad olid 17 punkti visanud Erik Keedus ja Branko Mirkovic. Vigastusest paranenud Vitali Ljutõtš ja Cedric Simmons tõid mõlemad 16 punkti. Mängu lõpuks oli Kalevi tabavusprotsent mängust 61% (33/54) vastaste 49% (32/65) vastu.

Hetkel Leedu liigas kuuendal kohal asuva Pieno poolel oli resultatiivseim Tomas Delininkaitis 24 punktiga, Tadas Klimavicius lisas 18 silma.

Kordusmäng, mis otsustab finaali pääseja, peetakse järgmisel kolmapäeval Leedus. Teise poolfinaali avamäng Tartu Ülikooli ja Pieno zvaigzdesi vahel lõppes Tartus 88:88 viigiga.

94:88 Kohtumine on lõppenud!

91:86 Vastane vähendab vahet ning arvestades seda, et heitlus jätkub nende platsil, on see halb. 46 sekundit lõpuni.

87:79 2.22 lõpuni.

83:74 Keedus saab viienda vea. 3.51 lõpuni.

81:72 4.50 lõpuni.

77:70 Nüüd tegid ka külaised kingituse, võttes välja tehnilise vea.

75:68 Kalev saanud taas väikese edu.

69:66 Algas viimane veerandaeg

69:63 Kalev kasutas veerandaja lõpus olude sunnil väga pikka viisikut, kuid väga hästi see ei toiminud.

69:63 Kolmas veerandaeg on lõppenud

66:58 2.55 kolmanda veerandaja lõpuni.

62:54 Delinikaitis tabab neli vabaviset, lisaks saavad külalised veel rünnakuõiguse ja lõpetavad selle ka korviga. Kuus punkti rünnakuga...

62:48 Dorbek teeb kolmese viskel vea, lisaks saab veel tehnilise vea ning peab viie veaga lahkuma.

60:48 Keedus saab neljanda vea.

58:45 Kalevi viskepidu jätkub.

51:37 Algas teine poolaeg

51:37 Esimesel poolajal oli Kalevi suurim korvikütt Erik Keedus 13 punktiga. Külalistele on Tomaš Delinikaitis toonud 12 silma. Kalevi visketabavus on seni ulmeline - 26st viskest on tabanud 21!

51:37 Esimene poolaeg on lõppenud!

49:35 Kalev kasvatab edu.

40:28 Prienai kaitse pole suurem asi ning Kalev on dikteerib mängu. 4.13 esimese poolaja lõpuni.

34:26 6.07 esimese poolaja lõpuni, Prienai meeskond võtab aja maha.

32:26 Vastased unustasid Keeduse kaks korda järjest üksinda korvi alla.

28:26 8.34 poolaja lõpuni. Kalev võtab aja maha. Külalised on tabanud juba kuus kolmest!

24:20 Algas teine veerandaeg

24:20 Esimene veerandaeg on lõppenud. Kalevi rünnak on seni olnud mitmekesisem ning tabatud on väga hea protsendiga. Leedu klubi on rõhunud rohkem kolmepunktivisetele.

23:17 Seni Kalev rünnakul suutnud vastaste kaitse üsna kergelt lahti harutada.

13:11 Külaliste mäng tugineb kaugvisetele.

11:6 Kalev on korralikult alustanud.

5:3 Kelav pääseb juhtima

.Kohtumine algas