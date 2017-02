TLÜ/Kalevi korvpallimeeskond kaotas Balti liiga play-off'i kaheksandikfinaali avamatšis Liepaja Triobetile 75:92. Kalevlaste peatreener Raido Roos oli kohtumise järel väga löödud ning võttis süü omaks, et mehed polnud mänguks valmis.

"Ma pakun, et me panime mingi 40+ kolmepunktiviset (39st tabas 10 - toim), see on ulme, see ei ole meie mäng. Me ei otsi võimalusi, mäng jäi väga individuaalseks. Võtan enda peale, mehed ei olnud mänguks valmis," sõnas pettunud Roos Delfi TV-le.

"Kõige kurvem on, et see on jälle play-offis. Eelmine aasta oli samasugune kogemus, ei olnud taas tähtsateks mänguks valmis. Balti liiga näitab tegelikku taset. See tase ongi selline, et Läti liiga kuues on kõvem kui Eesti kuues," arutles Roos.

Ka täna ei pääsenud Kalevil väljakule nende uusim täiendus, 204-sentimeetrine Montenegro keskmängija Stefan Knezevic, kellel polnud ikka paberimajandus korras. "Homseks on selge, kas ta saab või ei saa loa. Kui ei saa, siis läheb minema. Ma ei teagi, mis edasi saab, meil ei ole võimalik nii palju mehi lennutada edasi ja tagasi," kommenteeris Roos Knezevici olukorda.

