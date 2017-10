DELFI VIDEO | Leedukad marssisid saalist minema, sest pettusid kohtunike vilepartiis! Rapla sai loobumisvõidu

Rapla Avis Utilitas võõrustas täna korvpalli Balti liigas Leedu liigat kaheksa kaotusega alustanud Prienai Vytautase meeskonda. Kui otsustava veerandi lõpuni jäi kaks ja pool minutit ning seis oli viigis 65:65, lahkusid leedukad väljakult, sest olid kohtunike tegevuses pettunud.

Kuna leedukad enam väljakule ei naasnud, kuulutasid kohtunikud mängu lõppenuks ning Rapla sai tabelisse loobumisvõidu 20:0.

"Vastaste peatreener oli juba teisel veerandajal üsna frustreeritud ja tahtis lahkuda. Ma arvan, et nende mängijad tahtnuks lõpuni mängida, kuid treener paraku mitte. Mõistagi oleks tahtnud ikkagi palliplatsil võita. Minu treenerikarjääri jooksul on see esmakordne juhtum," sõnas Rapla peatreener Aivar Kuusmaa Delfi TV-le.

Rapla alustas eelmisel teisipäeval Balti liigat 88:94 kaotusega Pärnu Sadamale. Vytautasel, kellel koduses liigas veel võiduarve avamata, on Balti liigas kirjas võidud Minski Tsmoki (91:56) ja Pärnu (88:75) üle.