DELFI VIDEO: Kuusmaa skandaalsest mängust: leedukate peatreener oli juba avapoolajal frustreeritud

Rapla Avis Utilitas sai täna Balti liigas Prienai Vytautase üle loobumisvõidu 20:0, sest leedukate peatreener kutsus lõpuveerandil oma mängijad kohtunike vilepartii tõttu väljakult ära.

"Vastaste peatreener oli juba teisel veerandajal üsna frustreeritud ja tahtis lahkuda. Ma arvan, et nende mängijad tahtnuks lõpuni mängida, kuid treener paraku mitte. Mõistagi oleks tahtnud ikkagi palliplatsil võita. Minu treenerikarjääri jooksul on see esmakordne juhtum," sõnas Rapla peatreener Aivar Kuusmaa Delfi TV-le.