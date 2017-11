DELFI VIDEO | Kalle Klandorf: mängijad ei suutnud end täna häälestada

Kalev/TLÜ peatreeneri kohusetäitja Kalle Klandorf sõnas pärast Balti liigas saadud kaotust Tartu Ülikoolilt, et suure allajäämise põhjuseks oli mängijate kehv häälestus.

"Ütleme nii, et tänases mängus oli suur pallikaotuste arv - see näitab selgelt, et mängijad ei olnud valmis mängima, olid lohakad, ei kuula väljakul ja ei tee, mida me kokku olime leppinud. Sinna see koer oligi maetud," sõnas Klandorf.

