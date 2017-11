DELFI VIDEO | Kalle Klandorf kommenteeris enda rolli Kalevis ja avaldas oma elufilosoofia

Tallinna Kalev/TLÜ peatreeneri kohuseid täitma asunud Kalle Klandorf kinnitas pärast 73:42 võitu Balti liigas Atõrau Barsõ üle, et on klubi juhendaja rollis vaid ajutiselt. Novembri keskpaigast loodetakse hetkel Saksamaal viibivale Gert Kullamäele.

"Ootame-vaatame. Kui Gert novembri keskel tagasi tuleb, peaks tema selle töö üle võtma," sõnas vallandatud Raido Roosi asemel oma endisele positsioonile tagasi kutsutud Tallinna abilinnapea.

"Tahaksin tänada Roosi siinsamas kaamerate ees. Ilma tema kehalise ettevalmistuseta poleks see meeskond suutnud seda mängu mängida. Nad peavad hakkama end realiseerima selle mänguga, mida nad teha jõuavad. Täna nad mängisid selle koha välja, nagu jõudsid."

Küsimusele, kui palju Roosi vallandamine ja uue treeneri tulek tiimi kodurahule mõjus, vastas Klandorf: "Mehed on töömeeleolus. Kõik nad on minu käe all kunagi mänginud, välja arvatud Bamba Fall. Nad teavad minu nõrkusi ja tugevusi ning arvestavad sellega. Midagi uut minus ei ole. Olen teinud väga väiksed korrektiivid. Toon näiteks Kaido Saksa, kes viie Eesti meistriliiga mängu peale viskas vaid null või kolm silma. Täna viskas ta juba esimesel poolajal 11 punkti. Ta on tüüpiline ründaja. Ma arvan, et mäng koosneb kahest poolest, mitte ainult kaitsest."

"Minu elufilosoofia - kõik hakkavad seda nüüd kritiseerima - on visata vastasest kaks punkti rohkem," sõnas ta lõpetuseks.

