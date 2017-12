DELFI VIDEO | Heiko Rannula pärast suurt kaotust: kui Raap teeks stabiilselt häid mänge, oleks ta võib-olla kuskil mujal

Pärnu Sadama korvpallimeeskonna peatreener Heiko Rannula tõdes pärast Balti liigas saadud 26-punktilist kaotust leedulaste Šiauliailt, et saatuslikuks sai pärnakate vähene agressiivsus.

"Ma ei ütleks, et Jurmala on jube kõva ja nemad jube nõrgad - mõlemad on kõvad satsid, lihtsalt natuke erineva stiiliga. Nende eesliin käis meile natuke üle jõu ja kui viskad väljast ka nii kehvasti, siis ongi raske."

Lisaks sellele kirus Rannula ka oma mängijate ebastabiilsust. "Kui [Rannar] Raap suudaks häid mänge teha stabiilselt, siis oleks ta võib-olla juba kuskil mujal..."

