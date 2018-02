DELFI VIDEO | Gert Kullamäe: meil ongi rohkem selline kirjanike meeskond!

Tallinna Kalev/TLÜ peatreener Gert Kullamäe tõdes pärast 77:98 kaotust Pieno žvaigždesile, et koos uue mehe tulekuga on neil tegu pigem "kirjanike" meeskonnaga.

"Ma arvan, et parem võistkond võitis ja domineeris seda mängu, mis on mõnes mõttes ka loogiline. Mõnes mõttes oli see mõlemale meeskonnale natuke tühi mäng ka," rääkis Kullamäe.

Kalevist lahkus värskelt korvialune mees Bambale Osby, kelle asemele tuuakse Austraaliast pärit Emmanuel Malou. "Toorest jõust jääb meil korvi all puudu. Meil on sellised kiitsakad poisid korvi all, kilodest jääb puudu. Nüüd on Valgaga neljapäeval madin, tabeli seisukohast on see tähtsam mäng kui tänane."

Malou näol on erinevalt Osbyst tegu samuti pigem peenikese mängijaga. "Meil ongi rohkem selline kirjanike meeskond!" naeris Kullamäe.

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!