BC Kalev/Cramo ei olnud peatreener Alar Varraku sõnul valmis, et Riia Barons veerandfinaali nii agressiivselt mängima tuleb, nagu Kuressaares täna näha võis.

"Uskumatu mäng. Nad tulid siia täiega võitlema ja läksid kohati isegi üle piiri. Me ei olnud selleks valmis. Tehnilised, ebasportlikud, mäng kestis kaks tundi ilma lisaajata... Teline play-off mäng! Emotsiooni mõttes mulle väga meeldis," rääkis Varrak pärast 100:81 võitu.

"Teadsime videote põhjal, et nad on heas mõttes kakleja sats. Aga me ei olnud selleks agressiivsuseks kõige paremini valmis. Teisel poolajal olime ise agressiivse kaitse vastu agressiivsemad ja võtsime mängu kontrolli alla hoolimata sellest, et meie rotatsioon oli lühike."

Kolmandal veerandajal lühenes Kalevi koosseis teise tehnilise vea saanud bulgaarlase Branko Mirkovici võrra. Kuidas Varrak uue leegionäri eemaldamist kommenteeris, vaata videost!