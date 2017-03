Tallinna Kalev/Cramo alustas Balti korvpalliliiga poolfinaalseeriat raske võiduga, alistades Audentese spordihallis leedulaste Prienai Vytautase 94:88. Kalevi peatreener Alar Varrak oli pettunud, et avapoolaja 14-punktine edu sisuliselt maha mängiti.

"Edu polegi põhimõtteliselt. See kuus punkti on täitsa mõttetu. Sisuliselt võib see kuus punkti kordusmängus alles lõpuminutil mingit rolli mängida, kui siiski," sõnas Varrak mängujärgses intervjuus.

Vaata videointervjuud.