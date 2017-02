Kasahstani korvpalliklubi Atõrau Barsy peatreener Boyan Salatyc sõnas pärast Balti liiga kaheksandikfinaalis saadud 49:83 kaotust Tartu Ülikoolile, et määravaks sai tartlaste suurem kogemustepagas.



"Peamise vahe tegi täna sisse see, et vastane on märksa kogenum meeskond, eelmisel aastal ju ka liiga finalistid. Meil on 3-4 mängijat, kes üldse seda taset teavad, ülejäänud kas nooremad mehed või välismaalased, nii et esimestel minutitel oli neil väljakul suur segadus, mille Tartu hästi ära kasutas. Üritame tänasest õppida ning homme oma mängu paremini kätte saada," kommenteeris Salatyc.

Tartu ja Barsy play-offi kordusmäng algab Tartus homme kell 19.00. Delfi TV teeb ka kordusmängust otseülekande.