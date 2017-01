Balti liiga väljalangemismängudelt eemaldatud Rakvere Tarva /Palmse Metalli peatreeneri Andres Sõbra sõnul ei ole Balti liiga juhtide otsus tema meeskonna jaoks maailma lõpp.

Tarvas ei sõitnud tiimi haigestumise ja sellest tuleneva mängijate vähesuse tõttu põhihooaja viimasele mängule Jekabpilsi ning sai seetõttu loobumiskaotuse. Lisaks sellele otsustas liiga juhtkond, et ei lase Rakvere meeskond ka play-off'i, kuigi tabeli järgi oleks Tarvas pidanud 16. asetusega sinna pääsema ning Tartu Ülikooliga kokku minema.

Sõbra sõnul ei tulnud otsus tema jaoks väga suure šokina. "Mis ta ikka üllatusena tuli. Teada oli, et kui me sinna mängule ei läinud, siis mingid sanktsioonid järgnevad," sõnas Sõber.

"Meil oli tõesti lihtsalt võimatu sinna sõita. Mehed olid haiged ja meil oli niigi meeskond niivõrd õhuke. Ma pole praktiliselt mitte kunagi varem mängu niimoodi ära jätnud... Isegi bussid ja kõik olid juba tellitud."

Sõber rõhutas telefonivestluses korduvalt, et mängule lihtsalt ei olnud võimalik piisavalt pallureid kokku saada.

"Ma ise rääkisin ka Balti liiga juhi Brazauskasega (leedulane Romualdas Brazauskas). Ta küsis, et kuidas me siis tiimi kohe üldse kokku ei saanud. Ütlesin talle, et meil lihtsalt ei olnudki mehi võtta - niigi mängin ju viie-kuue gümnaasiumi poisiga."

Kogenud treeneri sõnul ta kaotatud play-off kohta taga nutma ei jää. "Eks see niinimetatud karistus on nende otsus, rohkem ei midagi. Sel aastal ei ole meie meeskond ja olukord ka selline, et peaksime nüüd hirmsasti kurvad olema. Kaks mängu Tartuga oleksid kindlasti tugevad olnud, aga..."