BC Kalev/Cramo kaotas Balti liiga poolfinaali korduskohtumise Prienai Vytautasele 77:88 ja pudenes konkurentsist. Eesti meisterklubi peatreeneri Alar Varraku sõnul sai meeskonnale saatuslikuks väsimus - vaid kaks päeva varem oli klubi Ühisliigas võitnud tasavägises mängus Minskit.

"Kustusime teisel poolajal täielikult ära. Mängu viimasel 15 minutil ei saanud me enam lauda kätte ega loonud teravust. Kukkusime kokku," ütles Varrak pärast mängu Delfile ja Eesti Päevalehele.

Kalev juhtis veel teise veerandaja keskel mängu 14 punktiga, mis tähendas, et kahe mängu kokkuvõttes oldi peal 20 silmaga. Juba poolaja lõpuks oli vahe kahanenud kuuele punktile, 29:35, ning pärast vaheaega enam võõrustajaid pidurdada ei suudetudki.

"Jah, esimesel poolajal olime särtsu täis - nii meeste tegutsemine kui kehakeel kinnitasid seda. Teisel poolajal ei suutnud me aga enam kokkulepitud asjadest kinni pidada ja tegime järjepanu vigu, mis tulenevad väsimusest."

Varrak kasutas täna üheksast üles antud mehest kaheksat - Timo Eicfuss väljakule ei pääsenud.

"See on lihtsalt vabandus, aga ilmselt pidanuks Eichfussi või ükskõik keda juba eelmistes mängudes rohkem kasutama, et tänast ärakukkumist vältida. Olen usaldanud tähtsamates mängudes vaid seitset või kaheksat meest. Ka esmaspäeval Minski vastu tulnuks rotatsioon suuremaks ajada," möönis 34-aastane juhendaja.

Varrak tunnistas, et finaalist väljajäämine mõjus meeskonnale valusalt.

"Muidugi oli see valus hoop! Tunne on väga kehv. Meil oli reaalne võimalus tänavu Balti liiga võita. Pärast mängu oli riietusruumis väga nukker õhkkond. Mehed olid pettunud," lisas Varrak.

Kalev jätkab hooaega pühapäeval, kui võõrustab Ühisliigas Riia VEF-i.